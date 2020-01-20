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В Гродно пенсионерка выбросила из окна стеклянную бутылку. Осколки повредили машину, стоявшую внизу

20.01.2020 15:27 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно 71-летняя пенсионерка выбросила из окна стеклянную бутылку, та упала около припаркованного во дворе автомобиля. Осколки повредили лакокрасочное покрытие машины. Женщине придется заплатить за ремонт иномарки, сообщает милиция региона.


Фото: grodno.mvd.gov.by

Машина стояла во дворе жилого дома по улице Брикеля в Гродно без нарушений правил дорожного движения.

В какой-то момент хозяин автомобиля обнаружил, что его Opel поврежден.

Оказалось, что пожилая соседка выбросила из окна стеклянную бутылку, которая упала в нескольких сантиметрах от автомобиля — но осколки повредили краску на машине.

Женщине придется возместить ущерб владельцу иномарки — 300 рублей.

 
Теги: Гродно
 
 
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