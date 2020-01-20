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В Гродно пенсионерка выбросила из окна стеклянную бутылку. Осколки повредили машину, стоявшую внизу
Источник материала: Tut.by
В Гродно 71-летняя пенсионерка выбросила из окна стеклянную бутылку, та упала около припаркованного во дворе автомобиля. Осколки повредили лакокрасочное покрытие машины. Женщине придется заплатить за ремонт иномарки,
Машина стояла во дворе жилого дома по улице Брикеля в Гродно без нарушений правил дорожного движения.
В какой-то момент хозяин автомобиля обнаружил, что его Opel поврежден.
Оказалось, что пожилая соседка выбросила из окна стеклянную бутылку, которая упала в нескольких сантиметрах от автомобиля — но осколки повредили краску на машине.
Женщине придется возместить ущерб владельцу иномарки — 300 рублей.
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Женщине придется возместить ущерб владельцу иномарки.
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