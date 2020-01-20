В Пинске на пожаре сотрудники МЧС спасли мужчину

Источник материала: Полесская правда

По состоянию на 20 января, в Пинске и районе с начала года произошло 7 пожаров, на пожарах спасено 2 человека. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор СПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский. Он отметил, что за прошедшую неделю зарегистрировано 2 пожара и рассказал подробности этих происшествий:



– 13 января около 2 часов пополудни возгорание произошло на 6-м этаже многоквартирного панельного дома по улице Федотова в Пинске. По прибытии к месту вызова, спасатели установили, что в подъезде имеется задымление, а входная дверь в квартиру открыта. У спасателей была информация, что в горящей квартире может находиться человек. Это подтвердилось. Звеном газодымозащитной службы на полу одной из комнат был обнаружен 48-летний хозяин квартиры. Пострадавшего вынесли на свежий воздух, а прибывшие на вызов медики отвезли его в Пинскую центральную больницу, куда его госпитализировали с диагнозом «ингаляционное отравление продуктами горения легкой степени», «ожог пламенем 2-й, 3-й степени правой стопы (2%). В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности и пол на площади 1 м кв. Соседние квартиры не повреждены.

Предполагаемой причиной пожара старший инспектор назвал неосторожное обращение с огнем при курении. Стоит отметить, что эвакуация из соседних квартир не проводилась, в связи с отсутствием в них жильцов.









– Второй случай пожара произошел ранним утром 19 января в Плещицах, – добавил Олег Червяковский. – Возгорание в деревянном одноэтажном доме спасатели ликвидировали за 26 минут. Однако огонь успел повредить внутреннюю отделку, окна и имущество в жилой комнате, дымом закопчены стены и потолок во всем доме. Причину возгорания в доме, принадлежащем 43-летней местной жительнице, предстоит выяснить специалистам.

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