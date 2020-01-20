ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске на пожаре сотрудники МЧС спасли мужчину

20.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

По состоянию на 20 января, в Пинске и районе с начала года произошло 7 пожаров, на пожарах спасено 2 человека. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор СПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский. Он отметил, что за прошедшую неделю зарегистрировано 2 пожара и рассказал подробности этих происшествий:

В Пинске на пожаре сотрудники МЧС спасли мужчину
– 13 января около 2 часов пополудни возгорание произошло на 6-м этаже многоквартирного панельного дома по улице Федотова в Пинске. По прибытии к месту вызова, спасатели установили, что в подъезде имеется задымление, а входная дверь в квартиру открыта. У спасателей была информация, что в горящей квартире может находиться человек. Это подтвердилось. Звеном газодымозащитной службы на полу одной из комнат был обнаружен 48-летний хозяин квартиры. Пострадавшего вынесли на свежий воздух, а прибывшие на вызов медики отвезли его в Пинскую центральную больницу, куда его госпитализировали с диагнозом «ингаляционное отравление продуктами горения легкой степени», «ожог пламенем 2-й, 3-й степени правой стопы (2%). В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности и пол на площади 1 м кв. Соседние квартиры не повреждены.

Предполагаемой причиной пожара старший инспектор назвал неосторожное обращение с огнем при курении. Стоит отметить, что эвакуация из соседних квартир не проводилась, в связи с отсутствием в них жильцов.


В Пинске на пожаре сотрудники МЧС спасли мужчину
В Пинске на пожаре сотрудники МЧС спасли мужчину
– Второй случай пожара произошел ранним утром 19 января в Плещицах, – добавил Олег Червяковский. – Возгорание в деревянном одноэтажном доме спасатели ликвидировали за 26 минут. Однако огонь успел повредить внутреннюю отделку, окна и имущество в жилой комнате, дымом закопчены стены и потолок во всем доме. Причину возгорания в доме, принадлежащем 43-летней местной жительнице, предстоит выяснить специалистам.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
и будьте всегда в курсе событий

В Пинске на пожаре сотрудники МЧС спасли мужчину В Пинске на пожаре сотрудники МЧС спасли мужчину В Пинске на пожаре сотрудники МЧС спасли мужчину В Пинске на пожаре сотрудники МЧС спасли мужчину В Пинске на пожаре сотрудники МЧС спасли мужчину В Пинске на пожаре сотрудники МЧС спасли мужчину

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> По состоянию на 20 января, в Пинске и районе с начала года произошло 7 пожаров, на пожарах спасено 2 человека. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщил старший...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Пинском районе пассажирский поезд насмерть сбил местного жителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика