В Борисове погиб мужчина: он на велосипеде угодил в выкопанную возле многоэтажки яму

Источник материала: Tut.by

Утром возле многоэтажки на улице Гагарина в Борисове нашли тело 53-летнего мужчины. Он вместе с велосипедом провалился в яму, которая была выкопана возле дома. Об этом пишут в группе «Типичный Борисов» в соцсетях.



Фото: vk.com/typical_borisov

По словам очевидцев, мужчина угодил в огромную яму под аркой возле дома № 67 на улице Гагарина. Это случилось примерно в 7−8 часов утра, когда на улице еще было темно. Его тело забрали через четыре часа. На месте работала следственно-оперативная группа.

Как пишут местные жители, бывало, что заграждающие ленты обрывали сами прохожие, когда уже уходили рабочие, чтобы пройти напрямую. Была ли натянута лента в момент происшествия — пока точно не известно.

Как выяснило издание ex-press.by в местном ЖЭУ-2, яму вырыли в конце прошлой недели. Из-за отсутствия свободного сварщика работы отложили на понедельник — а потому яму оградили и выставили предупреждающий знак.

TUT.BY ждет офоицального комментария от СК.

Напомним, похожий случай произошел в Минске на Партизанском проспекте в ноябре: вечером в воскресенье мужчина упал в яму возле дома и погиб. За две недели до того там ремонтировали трубы горячего отопления и раскопали асфальт.