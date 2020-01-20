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В Борисове погиб мужчина: он на велосипеде угодил в выкопанную возле многоэтажки яму
Источник материала: Tut.by
Утром возле многоэтажки на улице Гагарина в Борисове нашли тело 53-летнего мужчины. Он вместе с велосипедом провалился в яму, которая была выкопана возле дома. Об этом
По словам очевидцев, мужчина угодил в огромную яму под аркой возле дома № 67 на улице Гагарина. Это случилось примерно в 7−8 часов утра, когда на улице еще было темно. Его тело забрали через четыре часа. На месте работала следственно-оперативная группа.
Как пишут местные жители, бывало, что заграждающие ленты обрывали сами прохожие, когда уже уходили рабочие, чтобы пройти напрямую. Была ли натянута лента в момент происшествия — пока точно не известно.
Как
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Напомним, похожий случай произошел в Минске на Партизанском проспекте в ноябре: вечером в воскресенье мужчина
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Погибшему было 53 года. По факту гибели проводится разбирательство.
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