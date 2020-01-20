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В Октябрьском районе на пожаре погибли два брата

20.01.2020 15:28 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Октябрьском районе на пожаре погибли двое мужчин — родные братья. Они не смогли выбраться из горящего дома. Подробности рассказали в МЧС.


Трагедия произошла 18 января примерно в 16.30 в деревне Зарижье.

Кода спасатели приехали, дом уже был полностью охвачен огнем. Внутри работники МЧС обнаружили мертвых хозяина дома и его брата.

Основная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

 
 
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Кода спасатели приехали, дом уже был полностью охвачен огнем.
 
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