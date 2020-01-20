|
В Октябрьском районе на пожаре погибли два брата
Источник материала: Tut.by
В Октябрьском районе на пожаре погибли двое мужчин — родные братья. Они не смогли выбраться из горящего дома. Подробности
Трагедия произошла 18 января примерно в 16.30 в деревне Зарижье.
Кода спасатели приехали, дом уже был полностью охвачен огнем. Внутри работники МЧС обнаружили мертвых хозяина дома и его брата.
Основная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кода спасатели приехали, дом уже был полностью охвачен огнем.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)