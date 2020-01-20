В Октябрьском районе на пожаре погибли два брата

Источник материала: Tut.by

В Октябрьском районе на пожаре погибли двое мужчин — родные братья. Они не смогли выбраться из горящего дома. Подробности рассказали в МЧС.





Трагедия произошла 18 января примерно в 16.30 в деревне Зарижье.

Кода спасатели приехали, дом уже был полностью охвачен огнем. Внутри работники МЧС обнаружили мертвых хозяина дома и его брата.

Основная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.