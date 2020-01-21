В результате пожара прогорел пол в комнате дома. Там же обнаружен погибший мужчина,1968 г.р.
Причина пожара устанавливается. Предполагаемая версия – нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования.
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На пожаре погиб человек
Источник материала: Единство
В результате пожара прогорел пол в комнате дома. Там же обнаружен погибший мужчина,1968 г.р.
Причина пожара устанавливается. Предполагаемая версия – нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования.
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Вчера вечером в ЦОУ Борисовского ГРОЧС поступило сообщение о задымлении в жилом доме по ул. Оранжерейной в г. Борисове.
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