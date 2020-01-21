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На пожаре погиб человек

21.01.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

В результате пожара прогорел пол в комнате дома. Там же обнаружен погибший мужчина,1968 г.р.

Причина пожара устанавливается. Предполагаемая версия – нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования.

На пожаре погиб человек

На пожаре погиб человек

На пожаре погиб человек

На пожаре погиб человек

 
 
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