В Пинске «Рено» догнал автопогрузчик – пострадал пассажир

Источник материала: Полесская правда



По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома, утром в понедельник, 20 января, 34-летний пинчанин управлял автомобилем марки «Рено». Двигаясь по улице Брестской, он совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении погрузчиком «АК-1 7111», которым управлял 20-летний местный житель. В результате ДТП 28-летний пинчанин, пассажир автомобиля «Рено», получил травмы. После оказания медицинской помощи был отпущен домой. Проводится проверка.

Уважаемые автолюбители! Госавтоинспекция напоминает, в связи с погодными условиями следует придерживаться зимнего стиля вождения и выбирать безопасную дистанцию на дороге.