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В Пинске «Рено» догнал автопогрузчик – пострадал пассажир
21.01.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Уважаемые автолюбители! Госавтоинспекция напоминает, в связи с погодными условиями следует придерживаться зимнего стиля вождения и выбирать безопасную дистанцию на дороге.
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> По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома, утром в понедельник, 20 января, 34-летний пинчанин управлял автомобилем марки «Рено». Двигаясь...
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