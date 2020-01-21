В Вороновском районе пешеход угодил под колеса авто

Источник материала: Вороновская газета





ДТП произошло вчера примерно в 18.00 в аг. Трокели. Несмотря на наличие тротуара на ул. Школьной, пешеход двигался по проезжей части. При этом в темное время суток он не обозначил себя светоотражающими элементами. Недисциплинированного пешехода сбил автомобиль «Мазда». Пострадавший с травмами был доставлен в больницу.

Соб. инф.