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В Вороновском районе пешеход угодил под колеса авто
21.01.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
ДТП произошло вчера примерно в 18.00 в аг. Трокели. Несмотря на наличие тротуара на ул. Школьной, пешеход двигался по проезжей части. При этом в темное время суток он не обозначил себя светоотражающими элементами. Недисциплинированного пешехода сбил автомобиль «Мазда». Пострадавший с травмами был доставлен в больницу.
Соб. инф.
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ДТП произошло вчера примерно в 18.00 в аг. Трокели. Несмотря на наличие тротуара на ул. Школьной, пешеход двигался по проезжей части. При этом в темное время суток он не...
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