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Девочка бросила петарду через люк канализации в Китае. Посмотрите, что произошло
Источник материала: Tut.by
В китайском Цзяньяне маленькая девочка и молодая женщина взорвали канализационный колодец. Для этого им потребовалось всего лишь забросить через люк одну петарду. Взрыв воспламенил метан, скопившийся в колодце, что привело к разрушениям. Момент попал на видео.
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Маленькая девочка и молодая женщина взорвали канализационный колодец.
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