Девочка бросила петарду через люк канализации в Китае. Посмотрите, что произошло

Источник материала: Tut.by

В китайском Цзяньяне маленькая девочка и молодая женщина взорвали канализационный колодец. Для этого им потребовалось всего лишь забросить через люк одну петарду. Взрыв воспламенил метан, скопившийся в колодце, что привело к разрушениям. Момент попал на видео.