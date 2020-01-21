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В Мостах парень бросил в кафе в туалете петарду. Унитаз разнесло на части
Источник материала: Tut.by
В Мостах 25-летний молодой человек отдыхал в одном из кафе города. Ночью подвыпивший парень зашел в санузел заведения — и зачем-то бросил в унитаз петарду. От взрыва сантехнику разорвало на части,
Хозяева кафе обнаружили разбитый унитаз перед закрытием заведения. Личность хулигана установили по камерам видеонаблюдения.
Сумма причиненного ущерба — тысяча белорусских рублей.
Ранее парень, житель Мостовского района, не привлекался к административной ответственности и не был судим.
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От взрыва сантехнику разорвало на части.
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