В Мостах парень бросил в кафе в туалете петарду. Унитаз разнесло на части

Источник материала: Tut.by

В Мостах 25-летний молодой человек отдыхал в одном из кафе города. Ночью подвыпивший парень зашел в санузел заведения — и зачем-то бросил в унитаз петарду. От взрыва сантехнику разорвало на части, сообщает милиция региона.





Хозяева кафе обнаружили разбитый унитаз перед закрытием заведения. Личность хулигана установили по камерам видеонаблюдения.

Сантехник рассказал, что будет, если бросить в унитаз петарду

Сумма причиненного ущерба — тысяча белорусских рублей.

Ранее парень, житель Мостовского района, не привлекался к административной ответственности и не был судим.