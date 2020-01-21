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Два могилевчанина утонули дома в ваннах сразу после Нового года
Источник материала: Tut.by
В Могилеве два человека утонули в домашних ваннах,
По информации ОСВОД, 1 января, принимая ванну, утонул 25-летний парень, 2 января — 62-летний мужчина.
Их обоих обнаружили в ваннах с водой без видимых признаков насильственной смерти.
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Тела обоих мужчин - без видимых признаков насильственной смерти.
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