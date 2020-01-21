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Два могилевчанина утонули дома в ваннах сразу после Нового года

21.01.2020 12:09 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве два человека утонули в домашних ваннах, пишет Mogilevnews.by. В обоих случаях причины утопления устанавливаются.


Фото: pixabay.com

По информации ОСВОД, 1 января, принимая ванну, утонул 25-летний парень, 2 января — 62-летний мужчина.

Их обоих обнаружили в ваннах с водой без видимых признаков насильственной смерти.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 62
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Тела обоих мужчин - без видимых признаков насильственной смерти.
 
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