Два могилевчанина утонули дома в ваннах сразу после Нового года

Источник материала: Tut.by

В Могилеве два человека утонули в домашних ваннах, пишет Mogilevnews.by. В обоих случаях причины утопления устанавливаются.



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По информации ОСВОД, 1 января, принимая ванну, утонул 25-летний парень, 2 января — 62-летний мужчина.

Их обоих обнаружили в ваннах с водой без видимых признаков насильственной смерти.