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Женщина обвиняется в серийном мошенничестве: установлено 82 эпизода. Дело передали в суд

21.01.2020 12:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничествах.

Женщина обвиняется в серийном мошенничестве: установлено 82 эпизода. Дело передали в суд

По данным следствия, 43-летняя жительница Жабинковского района в период с марта 2014 года по август 2017 года, являясь директором двух коммерческих организаций, под различными предлогами мошенническим путем завладела денежными средствами и имуществом физических и юридических лиц.

В ряде случаев женщина приобретала мобильные телефоны, мебель и торговое оборудование с рассрочкой платежа, но расчет за них не производила.

Кроме того, на территории одного из населенных пунктов Жабинковского района обвиняемая открыла продовольственный магазин, в котором продавала товары. Она приобретала их у 72 поставщиков с отсрочкой платежа, при этом оплату не вносила. Таким образом магазин осуществлял свою деятельность более года.

В одном из эпизодов обвиняемая предложила жительнице Жабинки помещение ресторана для проведения свадьбы и свои услуги по организации самого мероприятия. В качестве предоплаты она получила от потерпевшей более 1 тысячи рублей. При этом женщина никаким образом участие в организации торжества не принимала и никаких прав на предлагаемый ресторан не имела.

При проведении следственных действий установлено 82 эпизода противоправных действий, в результате совершения которых обвиняемая причинила ущерб физическим лицам и организациям на общую сумму более 180 тысяч рублей. Следователями допрошены обвиняемая, потерпевшие, более 120 свидетелей, проведены очные ставки, обыск, выемки документов и их осмотры.

Действия обвиняемой квалифицированы следователями по ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К женщине применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Причиненный ущерб частично возмещен. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
 
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  Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничествах. По данным следствия,...
 
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