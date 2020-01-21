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Два подростка нашли автомобиль на стоянке с ключами и отрабатывали навыки вождения

21.01.2020 14:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Несовершеннолетние рассказали милиционерам, что решили "попрактиковаться" в управлении транспортным средством на территории автостоянки, где обнаружили «Фольксваген». Им «улыбнулась удача»: владелец забыл ключ в замке зажигания. После "урока вождения" автомобиль вернули на место.

Следователями дана правовая оценка действиям фигурантов.

Чтобы не стать жертвой угона, не оставляйте ключ от транспортного средства в замке зажигания или внутри салона. Закрывайте свой автомобиль, даже если он припаркован на охраняемой стоянке, придомовой или частной территории. Не храните ключи на видимых и легкодоступных местах.

Старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова

 
 
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