Два подростка нашли автомобиль на стоянке с ключами и отрабатывали навыки вождения

Источник материала: Виртуальный Брест

Несовершеннолетние рассказали милиционерам, что решили "попрактиковаться" в управлении транспортным средством на территории автостоянки, где обнаружили «Фольксваген». Им «улыбнулась удача»: владелец забыл ключ в замке зажигания. После "урока вождения" автомобиль вернули на место.

Следователями дана правовая оценка действиям фигурантов.

Чтобы не стать жертвой угона, не оставляйте ключ от транспортного средства в замке зажигания или внутри салона. Закрывайте свой автомобиль, даже если он припаркован на охраняемой стоянке, придомовой или частной территории. Не храните ключи на видимых и легкодоступных местах.

Старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова