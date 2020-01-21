По сообщению граждан в Борисове задержали нетрезвого водителя

Источник материала: Единство

Прибывший на указанное место наряд ГАИ Борисовского РУВД никого не обнаружил. Однако позднее поступило новое сообщение, что по ул. Демина г. Борисова было совершено ДТП с участием похожего автомобиля Nissan. Сотрудники ГАИ, прибыв туда, данный автомобиль снова не обнаружили.

И уже вернувшись на ул. Трусова, во дворе сотрудники увидели тот самый автомобиль Nissan серого цвета. Включив проблесковые маячки, инспектора ДПС подъехали к авто. При общении с водителем они установили у водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Выяснилось, что за рулем находился 18-летний местный житель, который ранее водительского удостоверения не получал. При продутии прибора «Алкотест-203» концентрация паров в выдыхаемом воздухе составила 1,1 промилле.

В отношении него составлены административные протоколы, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль доставлен на штрафстоянку.

Госавтоинспекция Минской области благодарит граждан, которые не остались равнодушными и вовремя позвонили на телефонную линию 102, сообщив о фактах управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения.