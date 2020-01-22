Цифры и факты

Источник материала: Кричевская жизнь

Мстиславской меж­районной инспекцией охраны животного и растительного мира при проведении в 2019 году контрольно-полевых мероприятий, выявлено 180 нарушений природоохранного законодательства, из которых 12 нарушений – с признаками уголовно наказуемого деяния. В большинстве своем преобладают нарушения Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовст­ва – 69, из которых 4 – с признаками уголовно наказуемого деяния, по которым возбуждены уголовные дела, виновные лица привлечены к ­уголовной ответственности.

Всего у нарушителей природоохранного законодательства изъято 192 сети общей длиной 6,33 километра и 61 – прочие запрещенные орудия рыболовства. Изъято 92,1 килограмма незаконно выловленной рыбы.

К примеру, 06.12.2019 года на реке Волчас вблизи д. Комаровичи Чериковского района были задержаны двое граждан, которые осуществляли незаконную добычу рыбы, используя запрещенные орудия рыболовства, 2 ставные лес­ковые сети общей длиной 36 м. При этом незаконно добыли 173 особи плотвы, 12 особей окуня речного, 2 особи голавля, 1 особь леща, 2 особи ельца, причинив ущерб окружающей среде в размере 208 б/в, или 5304 рубля, который подлежит обязательному возмещению. По данному факту Чериковским РОСК было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 281 УК Республики Беларусь.

Выявлено 17 нарушений Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, из которых 4 – с признаками уголовно наказуемого деяния, по которым возбуждены уголовные дела. У нарушителей природоохранного законодательства изъято 13 охотничьих ружей, в том числе 7 – не зарегистрированных в органах внутренних дел.

Основными нарушениями правил ведения охотничьего хозяйства являются: охота без надлежащего на то разрешения; запрещенными орудиями; в запрещенных местах. Так, 06.08.2019 года в охотничьих угодьях Чаусской РОС РГОО БООР на сельскохозяйственном поле вблизи д. Гиревцы был задержан гражданин, который без надлежащего на то разрешения, с использованием незарегист­рированного в установленном законом порядке в органах внутренних дел охотничьего нарезного карабина калибром 5,6 мм, оборудованного оптическим прицелом и подствольным фонарем, и прибора ночного видения осуществлял ружейную охоту. Постановлением суда Чаусского района по делу об административном правонарушении данный гражданин подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 510 рублей с лишением права охоты и конфискацией орудий правонарушения. По факту незаконного хранения и ношения выше указанным гражданином не зарегистрированного нарезного карабина и трех патронов к нему возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 УК Республики Беларусь.

Из 43 нарушений Правил лесопользования выявлено 24 факта незаконной рубки, объем незаконно вырубленной древесины составил 171,2 м3.

Всего нарушителям природоохранного законодательства за 2019 год предъявлено к возмещению вреда и стоимости незаконно добытой продукции на общую сумму 62,76 тысячи рублей.

Александр Азаренко,

заместитель начальника

Мстиславской МРИ.