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Клептоман не смог себе отказать и украл кошелёк у добросердечной пинчанки

22.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Клептоман не смог себе отказать и украл кошелёк у добросердечной пинчанки
Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич:

– Пинчанка сообщила в ГОВД о пропаже кошелька и рассказала обстоятельства, при которых и могло произойти его исчезновение. Выяснилось, что накануне потерпевшая вместе с подругой, являясь членами одной из благотворительной организации по оказанию помощи животным, встретились с неизвестным мужчиной, готового приютить бездомного котенка. После чего девушки подвезли отзывчивого человека.

Через час пинчанка обнаружила, что из ее сумочки, которая находилась между передними сиденьями, пропал кошелек с деньгами в сумме около 60 рублей и документы. Сотрудниками уголовного розыска установлено, что кражу совершил ранее судимый 37-летний пинчанин. Мужчина рассказал правоохранителям, что при появлении возможности завладеть кошельком, не смог себе отказать. Часть денег клептоман успел потратить.

Александр Костюкевич напомнил жителям Пинска и района меры безопасности, чтобы не стать жертвой вора:

  • не подвозите незнакомых и подозрительных лиц;
  • оставляйте автомобиль в ночное время на охраняемой стоянке или в гараже;
  • оборудуйте автомобиль охранной сигнализацией;
  • не оставляйте в автомобиле, тем более на видном месте ценные вещи (сумки, видеорегистраторы, магнитолы, телефоны, инструменты и т.д.);
  • всегда проверяйте, чтобы двери и окна автомобиля были закрыты.
 
 
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> Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич: – Пинчанка сообщила в ГОВД о пропаже...
 
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