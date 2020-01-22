Клептоман не смог себе отказать и украл кошелёк у добросердечной пинчанки

Источник материала: Полесская правда



Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич:

– Пинчанка сообщила в ГОВД о пропаже кошелька и рассказала обстоятельства, при которых и могло произойти его исчезновение. Выяснилось, что накануне потерпевшая вместе с подругой, являясь членами одной из благотворительной организации по оказанию помощи животным, встретились с неизвестным мужчиной, готового приютить бездомного котенка. После чего девушки подвезли отзывчивого человека.

Через час пинчанка обнаружила, что из ее сумочки, которая находилась между передними сиденьями, пропал кошелек с деньгами в сумме около 60 рублей и документы. Сотрудниками уголовного розыска установлено, что кражу совершил ранее судимый 37-летний пинчанин. Мужчина рассказал правоохранителям, что при появлении возможности завладеть кошельком, не смог себе отказать. Часть денег клептоман успел потратить.

Александр Костюкевич напомнил жителям Пинска и района меры безопасности, чтобы не стать жертвой вора: