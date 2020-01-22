Трое охотников в Ивьевском районе попались с поличным при освежевании 2-х косуль

Источник материала: Ивьевский край

Если охотничий азарт берет верх над разумом и добропорядочностью – это первый шаг к преступлению. Браконьеры зачастую идут на очевидный риск и теряют в лесу намного больше, чем находят.

Так случилось и в Ивьевском районе, где нечаянно пересеклись пути-дорожки представителей Лидской межрайонной инспекции государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь и нарушителей. Заместитель начальника инспекции Андрей Гросс констатирует: это первое у них в нынешнем году и весьма резонансное уголовное дело, рассказывает «Лидская газета» .

Итак, трое жителей Ивьевского района решили попробовать свежего мяса и отправились 19 января на охоту. Их-то в лесном массиве вблизи деревни Большие Сонтаки (Моринская охотдача) и обнаружили лидские природоохранники. Двое из трех охотников были заняты снятием шкур с косуль, подвешенных за задние ноги к дереву. Все бы ничего, но сезон охоты на косуль завершился еще 31 декабря.













Но восстановим всю картину преступления. Со слов нарушителя, 40-летнего жителя Ивьевского района, животные сами на него вышли. Ему оставалось только нажать на курок, что он и сделал… «Они двигались друг за другом, на расстоянии не более 30 метров. Ружье у меня было заряжено двумя патронами, я прицелился – и выстрелил», – признался природоохранникам браконьер. Затем он погрузил туши в багажное отделение своего автомобиля и с целью разделки транспортировал в находящийся в непосредственной близости лесной массив. Через какое-то время сюда подошли двое других мужчин, охотившихся неподалеку. Одному из них – ивьевчанину 1969 года рождения – браконьер предложил помочь в разделке туш добытых им косуль, на что тот согласился. Тем самым стал соучастником правонарушения.

– Браконьер незаконно добыл двух самцов косуль: молодого весом чуть более 15 килограммов и взрослого весом 19 килограммов, – рассказывает заместитель начальника Лидской межрайонной инспекции государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Андрей Гросс. – Вред окружающей среде составил 240 базовых величин, то есть почти шесть с половиной тысяч белорусских рублей. Стоимость незаконно добытой продукции пользования объектами животного и растительного мира составила 12 базовых величин, или 324 рубля. В отношении браконьера возбуждено уголовное дело. По инкриминируемой статье ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Не обойдет стороной наказание и соучастника. В ходе разбирательства выяснилось, что он нарушил несколько пунктов «Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты», в связи с чем начат административный процесс по ч. 1 ст. 15.37 КоАП Республики Беларусь. Теперь ему грозит штраф в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, также были конфискованы ружье и другие орудия охоты. В ходе начатого в отношении жителя Ивьевского района административного процесса был произведен осмотр его домовладения. Природоохранники обнаружили незарегистрированное охотничье ружье, а также запрещенные орудия рыболовства. Это послужило поводом для начала еще одного административного процесса – по ст. 15.36 КоАП Республики Беларусь, которая влечет наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин с конфискацией предметов.

Несмотря на то что третий охотник в разделке туш косуль участия не принимал, в ходе разбирательства у природоохранников к нему тоже возникли вопросы. Выяснилось, что он, во-первых, нарушил некоторые пункты «Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты», во-вторых, хранил дома запрещенные орудия рыболовства. В сумме этих правонарушений в отношении ивьевчанина начаты два административных процесса: по ст. 15.36 и ч. 1 ст. 15.37 КоАП Республики Беларусь.

В стране официально продолжается сезон охоты на пушные виды охотничьих животных, кабана, а также на бобра. В леса за добычей пойдут десятки охотников. Правила для них расписаны четко, главное – не просто знать, а соблюдать их. Иначе это чревато последствиями: вместо адреналина нарушителей ждет административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Стоит ли рисковать? Каждый выбирает сам