Верховный суд рассмотрит смертный приговор убийце младенца в Лунинце

Источник материала: Виртуальный Брест

Восьмимесячная девочка была найдена убитой с особой жестокостью, мать и ее сожитель в момент ЧП находились в нетрезвом состоянии. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси рассмотрит жалобу на смертный приговор жителю Лунинца Виктору Сергелю, который убил 8-месячную дочку свой сожительницы.





© SPUTNIK АНДРЕЙ СТАРОСТИН

Брестский областной суд осенью 2019 года огласил приговор обвиняемым в убийстве 8-месячной девочки. Мать ребенка - 26-летняя Наталья Колб, была приговорена к 25 годам лишения свободы, 48-летний Виктор Сергель - к высшей мере наказания. Обвиняемые и их адвокаты обжаловали приговор суда первой инстанции.

"Верховный суд 31 января в 9:30 в апелляционном порядке рассмотрит уголовное дело в отношении обвиняемых Сергеля и Колб", - сообщили Sputnik в среду в суде.

Как ранее сообщало агентство, обвиняемых судили по ч. 2 ст. 139 - убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений группой лиц.

Как следует из материалов уголовного дела, 8-месячную девочку - дочку обвиняемой Колб, нашли убитой в квартире осенью 2018 года. При осмотре тела эксперты обнаружили у ребенка многочисленные ссадины и синяки. Также сообщилось, что у девочки была отделена голова.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета Беларуси.

Медики установили, что у матери убитой малышки в крови было 1,6 промилле алкоголя, у ее подельника - 1,2 промилле. В семье, где была убита девочка, есть еще двое детей.