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Верховный суд рассмотрит смертный приговор убийце младенца в Лунинце
22.01.2020 13:36 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Восьмимесячная девочка была найдена убитой с особой жестокостью, мать и ее сожитель в момент ЧП находились в нетрезвом состоянии. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси рассмотрит жалобу на смертный
© SPUTNIK АНДРЕЙ СТАРОСТИН
Брестский областной суд осенью 2019 года огласил приговор обвиняемым в убийстве 8-месячной девочки. Мать ребенка - 26-летняя Наталья Колб, была приговорена к 25 годам лишения свободы, 48-летний Виктор Сергель - к высшей мере наказания. Обвиняемые и их адвокаты обжаловали приговор суда первой инстанции.
"Верховный суд 31 января в 9:30 в апелляционном порядке рассмотрит уголовное дело в отношении обвиняемых Сергеля и Колб", - сообщили Sputnik в среду в суде.
Как ранее сообщало агентство, обвиняемых судили по ч. 2 ст. 139 - убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений группой лиц.
Как следует из материалов уголовного дела, 8-месячную девочку - дочку обвиняемой Колб,
Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета Беларуси.
Медики установили, что у матери убитой малышки в крови было 1,6 промилле алкоголя, у ее подельника - 1,2 промилле. В семье, где была убита девочка, есть еще двое детей.
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Восьмимесячная девочка была найдена убитой с особой жестокостью, мать и ее сожитель в момент ЧП находились в нетрезвом состоянии. Коллегия по уголовным делам...
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