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Уклонился от уплаты сумм налогов, причинив ущерб государству в особо крупном размере

22.01.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Установлено, что гр-н Н., являясь фактическим руководителем одного из субъектов хозяйствования в сфере производства и реализации химической продукции, зарегистрированного в Минском районе, с октября 2012-го по март 2016 г. уклонялся от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений.

В бухгалтерские документы организации обвиняемый помещал заведомо подложные первичные учетные документы, на основании которых отражал фиктивные сведения о якобы имевших место сделках с лжепредпринимательскими структурами о поставках товарно-материальных ценностей, а также хозяйственных операциях между возглавляемым им обществом и данными субъектами хозяйствования.

В результате преступных действий обвиняемого бюджету Республики Беларусь причинен ущерб в размере более 500 тысяч рублей.

Действия Н. квалифицированы по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь как уклонение от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере.

В ходе предварительного расследования обвиняемый свою вину признал полностью, давал правдивые и последовательные показания, чем способствовал расследованию преступления.

При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств виновности обвиняемого, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.

Поскольку ущерб обвиняемым возмещен полностью, прокурором иск о взыскании с Н. в пользу государства имущественного ущерба не предъявлялся.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.

Примененную ранее к Н. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - прокурор оставил без изменения.

Дмитрий ЛУГИН, старший прокурор отдела    прокуратуры Минской области

 
 
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Прокуратура Минской области изучила и направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя г. Минска Н. об уклонении от уплаты сумм налогов.
 
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