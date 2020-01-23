ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Австралии потеряли связь с самолетом, который тушил лесные пожары. Возможно, танкер разбился

23.01.2020 08:07 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Австралии сообщили, что потеряли связь с авиатанкером, который тушил пожары в стране.


Фото: Reuters

«Сельская пожарная служба штата Новый Южный Уэльс расследует сообщения о серьезном инциденте с самолетом в южной части Нового Южного Уэльса в полдень. Связь была потеряна с большим авиатанкером, который работал в районе Сноуи Монаро», — сообщила пожарная служба.

В службе считают, что самолет мог разбиться, на поиски направлены вертолеты. Reuters сообщает, что это был водный бомбардировщик С-130, который работал на пожаре в национальном парке.

Напомним, сильнейшие пожары в Австралии бушую с августа прошлого года. Пожары унесли жизни почти трех десятков человек, погибли около 1 млрд животных, выгорели уже миллионы гектаров земли.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Австралии сообщили, что потеряли связь с авиатанкером, который тушил пожары в стране.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Не оградили, не поставили «маячки». После гибели велосипедиста в яме в Борисове возбуждено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (ЧП)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика