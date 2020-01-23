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В Австралии потеряли связь с самолетом, который тушил лесные пожары. Возможно, танкер разбился
Источник материала: Tut.by
В Австралии сообщили, что потеряли связь с авиатанкером, который тушил пожары в стране.
«Сельская пожарная служба штата Новый Южный Уэльс расследует сообщения о серьезном инциденте с самолетом в южной части Нового Южного Уэльса в полдень. Связь была потеряна с большим авиатанкером, который работал в районе Сноуи Монаро», —
В службе считают, что самолет мог разбиться, на поиски направлены вертолеты.
Напомним, сильнейшие пожары в Австралии бушую с августа прошлого года. Пожары унесли жизни почти трех десятков человек, погибли около 1 млрд животных, выгорели уже миллионы гектаров земли.
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В Австралии сообщили, что потеряли связь с авиатанкером, который тушил пожары в стране.
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