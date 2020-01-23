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Следователи устанавливают обстоятельства двух происшествий при проведении строительных работ в Дзержинске и Борисове

23.01.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Первый случай произошел 11 января на участке лесопиления производственного предприятия в Дзержинском районе, где во время демонтажа листового шифера со строительных лесов упал 40-летний рабочий. Мужчина был оперативно доставлен в больницу с тяжкими телесными повреждениями.

Следователи устанавливают обстоятельства двух происшествий при проведении строительных работ в Дзержинске и Борисове

"Во время осмотра места происшествия следователи установили, что травматизму способствовали нарушения в организации работы по охране труда и техники безопасности. В частности, строительные работы выполнялись без разработки соответствующей проектной документации. Пострадавший мужчина проводил работы по разборке обшивки здания на высоте без специальных средств защиты", - рассказывает официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По факту травмирования рабочего дзержинские следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения".

В Борисове 20 января в выкопанной для ремонта коммуникаций водоснабжения яме без признаков жизни был обнаружен 55-летний мужчина. Следователи осмотрели место трагедии, опросили жильцов соседних домов и работников коммунальной организации, которая обслуживает данный участок.

"Следствие полагает, что мастером ЖЭУ унитарного предприятия, ответственным за выполнение ремонтных работ на объекте, не обеспечено их безопасное выполнение. Он не принял меры к установке защитного ограждения и световой сигнализации участка строительных работ, в результате чего произошло падение в котлован двигавшегося на велосипеде жителя райцентра", - уточнила Татьяна Белоног.

Действия мастера квалифицированы Борисовским районным отделом Следственного комитета по статье "Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По указанным фактам продолжаются следственные и иные процессуальные действия.

https://sk.gov.by

 
 
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Управление Следственного комитета по Минской области устанавливает обстоятельства двух происшествий, случившихся во время проведения строительных работ.
 
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