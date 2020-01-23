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Очень сильный ветер оставил без электроснабжения более 230 населенных пунктов

23.01.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Очень сильный ветер оставил без электроснабжения более 230 населенных пунктов

Электроснабжение более 230 населенных пунктов нарушалось из-за сильного ветра, повреждены кровли двух зданий. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

«Из-за порывов ветра до 21 м/с повреждены кровли здания МТФ «Езерский» в деревне Долгая Чериковского района и здания гаража на территории ОАО «Щорсы» в деревне Казенные Лычицы Новогрудского района. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы», — проинформировали в МЧС.

По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 239 населенных пунктов, 26 сельскохозяйственных зданий и свыше 1,1 тыс. трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6.00 23 января остаются без электроснабжения 11 населенных пунктов, 1 сельскохозяйственное здание и 32 трансформаторные подстанции в Витебской и Могилевской областях.

https://www.belta.by

 
 
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Электроснабжение более 230 населенных пунктов нарушалось из-за сильного ветра, повреждены кровли двух зданий. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС. «Из-за порывов ветра до...
 
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