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В Городокском районе доярка из ревности вылила на коллегу ведро кипятка. Возбуждено дело

23.01.2020 12:23 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Городокском районе доярка из ревности облила свою соперницу кипятком, сообщает милиция региона.

Инцидент произошел 12 декабря в лаборатории одной из ферм в Городокском районе. 31-летняя женщина увидела, как ее кавалер нежно общается с более молодой дояркой. Она схватила ведро с водой и подошла к парочке.

Мужчина не заметил, как к ним приближается разгневанная подруга, и ушел. Ведро с водой женщина вылила на соперницу. Как оказалось, это был кипяток. Его для мытья агрегатов оставила остывать другая доярка.

25-летняя девушка получила серьезные ожоги плеч и рук. На больничном она провела больше месяца.

Возбуждено уголовное дело за непреднамеренное причинение менее тяжких телесных повреждений.

 
 
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25-летняя девушка получила серьезные ожоги плеч и рук. На больничном она провела больше месяца.
 
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