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В Городокском районе доярка из ревности вылила на коллегу ведро кипятка. Возбуждено дело
Источник материала: Tut.by
В Городокском районе доярка из ревности облила свою соперницу кипятком,
Инцидент произошел 12 декабря в лаборатории одной из ферм в Городокском районе. 31-летняя женщина увидела, как ее кавалер нежно общается с более молодой дояркой. Она схватила ведро с водой и подошла к парочке.
Мужчина не заметил, как к ним приближается разгневанная подруга, и ушел. Ведро с водой женщина вылила на соперницу. Как оказалось, это был кипяток. Его для мытья агрегатов оставила остывать другая доярка.
25-летняя девушка получила серьезные ожоги плеч и рук. На больничном она провела больше месяца.
Возбуждено уголовное дело за непреднамеренное причинение менее тяжких телесных повреждений.
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25-летняя девушка получила серьезные ожоги плеч и рук. На больничном она провела больше месяца.
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