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Жители Гродно «штамповали» рецепты и по ним в аптеке получали медпрепараты

23.01.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Сотрудники наркоконтроля Гродненщины раскрыли преступную схему по изготовлению поддельных рецептурных бланков. Под подозрением местные жители – 49-летняя женщина и ее 43-летний знакомый, которые по фиктивным формулярам получали в аптеках сильнодействующие препараты.

Жители Гродно «штамповали» рецепты и по ним в аптеке получали медпрепараты

По информации отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Ленинского РОВД Гродно, незаконную деятельность граждане развернули весной прошлого года. На съемной квартире женщина нашла недействительную печать врача, а позже – и медицинский рецепт. В нем с помощью корректора замазала все записи и сделала его копию на принтере. В чистых экземплярах бланка женщина собственноручно «назначала» себе конкретное лекарство и «заверяла» рецепт липовой печатью, сообщили в telegram-канале МВД.

В аптеке пара покупала такие таблетки, как зопиклон, димедрол или сомнол, которые предназначались для употребления вместе с наркотиками и усиливали эффект их действия. Кроме этого, часть препаратов продавалась по завышенным ценам наркозависимым людям.

Жители Гродно «штамповали» рецепты и по ним в аптеке получали медпрепараты

Всего в аптеках города оперативники выявили 16 поддельных рецептов. Дома у женщины были обнаружены аналогичные бланки рецептов.

Известно, что оба подозреваемых не трудоустроены, живут за счет случайных заработков и ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В настоящее время действиям женщины по изготовлению поддельных документов в целях их использования дана правовая оценка следователями, в отношении мужчины продолжается проверка.

https://grodnonews.by

 
Теги: Гродно
 
 
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Сотрудники наркоконтроля Гродненщины раскрыли преступную схему по изготовлению поддельных рецептурных бланков. Под подозрением местные жители – 49-летняя...
 
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