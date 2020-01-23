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Жители Гродно «штамповали» рецепты и по ним в аптеке получали медпрепараты
23.01.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродно «штамповали» рецепты и по ним в аптеке получали медпрепараты " width="600" height="486">
Сотрудники наркоконтроля Гродненщины раскрыли преступную схему по изготовлению поддельных рецептурных бланков. Под подозрением местные жители – 49-летняя женщина и ее 43-летний знакомый, которые по фиктивным формулярам получали в аптеках сильнодействующие препараты.
По информации отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Ленинского РОВД Гродно, незаконную деятельность граждане развернули весной прошлого года. На съемной квартире женщина нашла недействительную печать врача, а позже – и медицинский рецепт. В нем с помощью корректора замазала все записи и сделала его копию на принтере. В чистых экземплярах бланка женщина собственноручно «назначала» себе конкретное лекарство и «заверяла» рецепт липовой печатью, сообщили в telegram-канале МВД.
В аптеке пара покупала такие таблетки, как зопиклон, димедрол или сомнол, которые предназначались для употребления вместе с наркотиками и усиливали эффект их действия. Кроме этого, часть препаратов продавалась по завышенным ценам наркозависимым людям.
Всего в аптеках города оперативники выявили 16 поддельных рецептов. Дома у женщины были обнаружены аналогичные бланки рецептов.
Известно, что оба подозреваемых не трудоустроены, живут за счет случайных заработков и ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
В настоящее время действиям женщины по изготовлению поддельных документов в целях их использования дана правовая оценка следователями, в отношении мужчины продолжается проверка.
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Сотрудники наркоконтроля Гродненщины раскрыли преступную схему по изготовлению поддельных рецептурных бланков. Под подозрением местные жители – 49-летняя...
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