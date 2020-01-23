В горящей квартире на улице Берута в столице погиб 90-летний пенсионер

Источник материала: Tut.by

Вечером 22 января горела квартира в многоэтажке на улице Берута, 17−2, в Минске. Из жилья вынесли пенсионера — увы, он погиб. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: пресс-служба МЧС

Жильцы дома вызвали спасателей, когда заметили дым из квартиры на восьмом этаже дома. Выяснилось, что пожар начался в жилой комнате двухкомнатной квартиры.

Внутри находился 90-летний пенсионер, отец хозяйки квартиры. Металлическая дверь в квартиру была закрыта, пришлось ее вскрывать. Именно в горящей комнате мужчину нашли в бессознательном состоянии. Его передали медикам, но те лишь констатировали смерть.

Причину пожара еще выясняют. Предварительная — неосторожное обращение с огнем при курении.