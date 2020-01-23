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В Осиповичах при пожаре погибли двое неизвестных

23.01.2020 14:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Осиповичах в ночь на 23 января горел дом, сообщили в МЧС. При пожаре погибли двое неизвестных — мужчина и женщина.


Фото: www.theafterlife.ru

Пожар произошел около часа ночи на улице Цветочной. В результате огонь уничтожил крышу, перекрытия и вещи в доме. Обнаружены тела двух погибших — мужчины и женщины. Их личности устанавливаются.

Причина пожара также пока не известна.

 
 
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