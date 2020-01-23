В Осиповичах при пожаре погибли двое неизвестных

Источник материала: Tut.by

В Осиповичах в ночь на 23 января горел дом, сообщили в МЧС. При пожаре погибли двое неизвестных — мужчина и женщина.



Фото: www.theafterlife.ru

Пожар произошел около часа ночи на улице Цветочной. В результате огонь уничтожил крышу, перекрытия и вещи в доме. Обнаружены тела двух погибших — мужчины и женщины. Их личности устанавливаются.

Причина пожара также пока не известна.