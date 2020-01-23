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В Осиповичах при пожаре погибли двое неизвестных
Источник материала: Tut.by
В Осиповичах в ночь на 23 января горел дом,
Пожар произошел около часа ночи на улице Цветочной. В результате огонь уничтожил крышу, перекрытия и вещи в доме. Обнаружены тела двух погибших — мужчины и женщины. Их личности устанавливаются.
Причина пожара также пока не известна.
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Причина пожара устанавливается.
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