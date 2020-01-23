ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мошенник из Гродно получил обманным путем более 72 тысяч рублей

23.01.2020 — ЧП | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Мошенник из Гродно получил обманным путем более 72 тысяч рублей

Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома и Центрального РУВД Минска возбудили уголовные дела в отношении жителя Гродно Манкевича Дениса Александровича 1983 года рождения, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
«На протяжении длительного периода времени фигурант, являясь представителем ООО «Стоунторг», путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом поставки субъектам хозяйствования продовольственных и непродовольственных товаров (сантехники, продуктов питания и другой продукции) завладел деньгами в размере свыше 72 тысяч рублей», — рассказал подробности заместитель начальника УБЭП ГУВД Мингорисполкома Александр Макарюк.

По данным правоохранителей, задержанный мог представляться клиентам под вымышленными именами Архангельский Денис Александрович, Манкевич Андрей или просто представителем юридических лиц.

На данный момент в милицию поступило шесть заявлений от представителей юридических лиц, потерпевших от действий обвиняемого. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», а сам он находится под стражей.

Всех пострадавших от действий Манкевича Дениса Александровича просят обратиться в Центральное РУВД Минска по адресу ул. Орловская, 58/1.

www.sb.by
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома и Центрального РУВД Минска возбудили уголовные дела в отношении жителя...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Осиповичах при пожаре погибли двое неизвестных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика