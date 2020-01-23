Мошенник из Гродно получил обманным путем более 72 тысяч рублей

Источник материала: Вороновская газета

«На протяжении длительного периода времени фигурант, являясь представителем ООО «Стоунторг», путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом поставки субъектам хозяйствования продовольственных и непродовольственных товаров (сантехники, продуктов питания и другой продукции) завладел деньгами в размере свыше 72 тысяч рублей», — рассказал подробности заместитель начальника УБЭП ГУВД Мингорисполкома Александр Макарюк.

По данным правоохранителей, задержанный мог представляться клиентам под вымышленными именами Архангельский Денис Александрович, Манкевич Андрей или просто представителем юридических лиц.

На данный момент в милицию поступило шесть заявлений от представителей юридических лиц, потерпевших от действий обвиняемого. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», а сам он находится под стражей.

Всех пострадавших от действий Манкевича Дениса Александровича просят обратиться в Центральное РУВД Минска по адресу ул. Орловская, 58/1.