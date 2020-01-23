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Следователи разыскивают очевидцев наезда на пешехода в центре Пинска
23.01.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Очевидцев, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, просим обращаться в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь по телефонам: (8-0165) 31-54-57, (8-044) 556-18-66, а также в ОГАИ Пинского ГОВД, либо по телефону 102.
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