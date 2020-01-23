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Следователи разыскивают очевидцев наезда на пешехода в центре Пинска

23.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Следователи разыскивают очевидцев наезда на пешехода в центре Пинска
Пинским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь разыскиваются очевидцы происшествия: примерно в 16.20 18.09.2019 года водитель автомобиля «HYUNDAI Solaris» (р.зн. Х557ЕХ199RUS), двигаясь по проезжей части ул. Горького г. Пинска, совершила наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по ходу движения автомобиля.

Очевидцев, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, просим обращаться в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь по телефонам: (8-0165) 31-54-57, (8-044) 556-18-66, а также в ОГАИ Пинского ГОВД, либо по телефону 102.

 
 
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> Пинским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь разыскиваются очевидцы происшествия: примерно в 16.20 18.09.2019 года водитель автомобиля...
 
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