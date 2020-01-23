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В Лиде из продажи Госстандарт изъял банные шапки

23.01.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лиде из продажи Госстандарт изъял банные шапки

В Лиде в продаже выявили банные шапки, так как состав отличался от заявленного в маркировке. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

В одном из торговых объектов города реализовывались банные шапки с текстовым принтом «Говорю мало, готовлю вкусно, голова не болит», произведенные в России. Изготовитель заявил, что материал верха шапки на 50% шерсть, 50% ПЭФ. Однако при проведении испытаний в аккредитованной лаборатории оказалось, что в материале шапки только 14,7% шерсти, все остальное — полиэфирные волокна.

По результатам проверки шапки для бани с принтом изъяты из обращения.

Фото: носит иллюстративный характер

https://www.belta.by

 
 
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В Лиде в продаже выявили банные шапки, так как состав отличался от заявленного в маркировке. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Лида Гродненской...
 
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