В Лиде из продажи Госстандарт изъял банные шапки

Источник материала: Вороновская газета





В Лиде в продаже выявили банные шапки, так как состав отличался от заявленного в маркировке. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

В одном из торговых объектов города реализовывались банные шапки с текстовым принтом «Говорю мало, готовлю вкусно, голова не болит», произведенные в России. Изготовитель заявил, что материал верха шапки на 50% шерсть, 50% ПЭФ. Однако при проведении испытаний в аккредитованной лаборатории оказалось, что в материале шапки только 14,7% шерсти, все остальное — полиэфирные волокна.

По результатам проверки шапки для бани с принтом изъяты из обращения.

Фото: носит иллюстративный характер

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