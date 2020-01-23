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Житель Вороновского района предстанет перед судом за невыполнение требований правоохранителей
23.01.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
18 января в пограничной зоне в районе населенного пункта Гайтюнишки пограничный наряд предпринял попытку остановить проезжающий мимо автомобиль для проверки документов.
Водитель микроавтобуса, 45-летний гражданин Беларуси, включенные проблесковые маячки проигнорировал, развернулся и попытался скрыться, пишет
Поведение мужчины даже вызвало подозрение о наличии у него состояния алкогольного опьянения. После неоднократных разъяснений гражданину недопустимости его поведения, инспектора ГАИ вынуждены были применить физическую силу и надеть на мужчину наручники.
Как сообщает пресс-служба Лидского пограничного отряда, медицинское освидетельствование не выявило алкогольного опьянения, однако за неповиновение требованиям правоохранителей
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18 января в пограничной зоне в районе населенного пункта Гайтюнишки пограничный наряд предпринял попытку остановить проезжающий мимо автомобиль для проверки...
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