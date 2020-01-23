Брестский областной суд оставил в силе приговор иностранцу, перевозившему наркотики

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский областной суд оставил в силе приговор иностранцу, перевозившему крупную партию наркотиков через границу, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.





После рассмотрения апелляционной жалобы обвиняемого коллегия по уголовным делам областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения.

51-летний гражданин Украины и Словакии был задержан вечером 16 мая прошлого года в пункте пропуска "Домачево" при въезде в Беларусь. Во время осмотра внедорожника Volkswagen пограничный наряд нашел в автомобиле наркотики. В газовом баллоне были обнаружены упаковки с разноцветными таблетками общей массой около 70 кг, а в порогах автомобиля - брикеты с веществом белого и коричневого цвета общей массой 12,5 кг. Экспертиза установила, что таблетки содержат особо опасное психотропное вещество МДМА (экстази), а порошком оказался кокаин.

В соответствии с позицией гособвинителя 27 ноября 2019 года суд Брестского района признал мужчину виновным по ч.3 ст.328 и ч.2 ст.328-1 УК (незаконные с целью сбыта хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере, а также их перемещение через таможенную границу ЕАЭС). По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор суда вступил в законную силу.