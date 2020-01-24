Мужчина пришел в милицию и рассказал, что 4 года назад его родственник убил отца и они вместе закопали тело

Источник материала: Tut.by

Жителя Браславского района обвиняют в убийстве отца. Мужчина пропал еще в 2015 году. Через четыре года в милицию пришел односельчанин, который помогал сыну закапывать тело отца, и обо всем рассказал. Подробности дела сообщает СК.



Фото: СК

В апреле 2015 года жительница деревни Ждегели Браславского района сообщила, что пропал ее 50-летний муж. По факту безвестного исчезновения мужчины возбудили уголовное дело.

Рядом с дорогой нашли велосипед сельчанина. Его сиденье было в крови. Поэтому рассматривалась версия, что мужчина мог стать жертвой ДТП.

В августе 2019 года в милицию пришел 36-летний односельчанин пропавшего — и заявил, что мужчину 4 года назад убил его сын. Также он сообщил, что знает, где тело, так как помогал в захоронении.

В месте, на которое указал сельчанин, милиция и нашла тело пропавшего со следами насильственной смерти.

Оказывается, что в апреле 2015 года 32-летний житель деревни Ждегели убил своего отца молотком. Затем пришел к своему родственнику, рассказал обо всем и попросил его помочь закопать тело.

Вдвоем мужчины захоронили тело неподалеку от места убийства — в кустах возле трассы.

В убийстве обвиняют сына погибшего. Вначале подозревали обоих, но причастность родственника не подтвердилась. Против него возбудили дело за укрывательство преступления — но за истечением сроков давности прекратили.