ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина пришел в милицию и рассказал, что 4 года назад его родственник убил отца и они вместе закопали тело

24.01.2020 07:57 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жителя Браславского района обвиняют в убийстве отца. Мужчина пропал еще в 2015 году. Через четыре года в милицию пришел односельчанин, который помогал сыну закапывать тело отца, и обо всем рассказал. Подробности дела сообщает СК.


Фото: СК

В апреле 2015 года жительница деревни Ждегели Браславского района сообщила, что пропал ее 50-летний муж. По факту безвестного исчезновения мужчины возбудили уголовное дело.

Рядом с дорогой нашли велосипед сельчанина. Его сиденье было в крови. Поэтому рассматривалась версия, что мужчина мог стать жертвой ДТП.

В августе 2019 года в милицию пришел 36-летний односельчанин пропавшего — и заявил, что мужчину 4 года назад убил его сын. Также он сообщил, что знает, где тело, так как помогал в захоронении.

В месте, на которое указал сельчанин, милиция и нашла тело пропавшего со следами насильственной смерти.

Оказывается, что в апреле 2015 года 32-летний житель деревни Ждегели убил своего отца молотком. Затем пришел к своему родственнику, рассказал обо всем и попросил его помочь закопать тело.

Вдвоем мужчины захоронили тело неподалеку от места убийства — в кустах возле трассы.

В убийстве обвиняют сына погибшего. Вначале подозревали обоих, но причастность родственника не подтвердилась. Против него возбудили дело за укрывательство преступления — но за истечением сроков давности прекратили.

 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жителя Браславского района обвиняют в убийстве отца. Мужчина пропал еще в 2015 году.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Брестский областной суд оставил в силе приговор иностранцу, перевозившему наркотики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (ЧП)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика