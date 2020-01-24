На перекрестке улиц Гагарина и М. Горького в Глуске во вторник утром произошло ДТП

Источник материала: Радзiма





На перекрестке улиц Гагарина и М. Горького перестали работать светофоры. Причина — дорожно-транспортное происшествие, которое произошло во вторник, 21 января, около 5 часов утра. Водитель автомобиля «Сеат Ибица» не справилась с управлением и врезалась в опору, на которой были размещены два светофора. От удара опора упала на землю, светофоры разбились. Получила механические повреждения и машина. О случившемся в милицию сообщил сотрудник Глусского отделения Департамента охраны, который проезжал мимо по трассе. Старший госавтоинспектор отделения ГАИ Глусского РОВД Максим Силич рассказал, что на место происшествия оперативно выехал инспектор ДПС. После разбирательства было установлено, что авария произошла из-за нарушения водителем правил дорожного движения. На жительницу Глуска, которая и была за рулем иномарки, составили административный протокол по ч. 5 ст. 18.22 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

На следующий же день после аварии на перекрестке была восстановлена опора — за счет виновницы ДТП. Осталось смонтировать на нее два транспортных светофора и подсоединить кабель электропитания. Этим займется специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие. Главный инженер государственного предприятия «СМЭП Могилёв» Жан Иванов пояснил, что в Глуск уже приезжали специалисты бобруйского филиала и на месте изучили характер повреждений. Очевидно, что нужно покупать новые светофоры. Кстати, это одно из самых дорогих устройств в городской инфраструктуре. Во сколько светофоры обойдутся предприятию и какую сумму придется (или нет) возмещать виновнице аварии — пока неизвестно. По словам Жана Иванова, на предприятии обсчитают причиненный ущерб и его сумму выставят страховой компании, так как пострадало застрахованное имущество предприятия. Если сумма ущерба не превысит лимит ответственности страховщика (денежная сумма, зафиксированная в договоре страхования, определяющая максимальный размер страховой выплаты), то все расходы покроет страховая компания. Если же размер причиненного вреда превысит этот лимит, то виновница ДТП обязана будет возместить разницу. Что касается светофора, то в «СМЭП Могилёв» заверили, что в ближайшее время он снова должен заработать.

Фото предоставлено ОГАИ Глусского РОВД