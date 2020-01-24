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В Пинске из горящей квартиры по улице Брестской спасли пенсионера

24.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске из горящей квартиры по улице Брестской спасли пенсионера
В четверг, 23 января, около 10 часов вечера пинским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Брестской.

На момент прибытия работников МЧС на лестничной клетке было сильное задымление. Звеном газодымозащитной службы на кровати в жилой комнате обнаружен и спасен хозяин квартиры. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» 64-летнего пинчанина госпитализировали в центральную районную больницу.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем поврежден диван, закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается.

В Пинске из горящей квартиры по улице Брестской спасли пенсионера
 В Пинске из горящей квартиры по улице Брестской спасли пенсионера
 В Пинске из горящей квартиры по улице Брестской спасли пенсионера

По информации Брестского областного УМЧС

 
 
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> В четверг, 23 января, около 10 часов вечера пинским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Брестской....
 
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