Украл у ветерана медали и продал их за 70 рублей

Источник материала: Ивьевский край

В правоохранительные органы 22 января обратился ветеран Афганской войны, который сообщил, что у него из дома похищены юбилейные медали.

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. По результатам проведённых первоначальных проверочных мероприятий по факту кражи возбуждено уголовное дело, передает телеграм-канал Следственного комитета РБ.

По данным следствия, 30 декабря 2019 года в гостях у ветерана находился его знакомый. Когда хозяин дома уснул, мужчина увидел в шкафу висевшие на пиджаке медали, которые решил похитить. В последующем он их продал за 70 рублей.

Спустя 6 часов сотрудниками милиции личность мужчины была установлена, им оказался 56-летний житель района. В настоящее время в отношении него применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Следователями проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения медалей, их изъятие и возвращение законному владельцу