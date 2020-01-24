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Вынесен приговор директору оршанской частной торговой фирмы за уклонение от уплаты более 270 тыс. рублей налогов

24.01.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Коммерческая организация из г. Орши занималась реализацией в России белорусской текстильной продукции (полотенца, постельное белье, льняные изделия). Однако в бухгалтерской учете этой фирмы не отражалась в полном объеме выручка от продажи пользующейся спросом продукции. Факт уклонения от уплаты налогов выявили оперативники Борисовского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску в ходе проверки коммерческой организации.

Установлено, что белорусский текстиль продавали за наличный расчет на рынках г. Смоленска и Смоленской области, а в бухгалтерский учет помещали подложные первичные документы, полученные от лжепредпринимательских структур, о реализации продукции по заниженной цене. Это влекло занижение размера налоговой базы и уклонение от уплаты налогов.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в целях возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на производственную базу коммерческого предприятия, принадлежавшую его директору. В настоящее время она выставлена на торги.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Оршанского района вынес приговор директору оршанской частной торговой фирмы за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере – 3,5 года лишения...
 
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