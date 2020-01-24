Заблудившегося в Лидском районе парня так и не нашли. На 25 января «Ангелы» собирают масштабную поисковую группу

Источник материала: Вороновская газета





Поздним вечером 17 января по дороге в деревню Стерково заблудился 24-летний парень. К сожалению, до сих пор его не нашли.

В субботу, 25 января, на поиски пропавшего Эдуарда Михаловича отправится большая группа из числа волонтеров поисково-спасательного отряда «Ангел», пишет «Лідская газета» . Хотя на беду семьи из Лидского района уже откликнулось много людей из других населенных пунктов,

Из Лиды в 9.15 организуется выезд волонтеров от площадки возле Фарного костела. Всех, кто может помочь в поисках пропавшего парня, координаторы отряда «Ангел» просят позвонить по телефону +37529-8679392 (Татьяна).

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