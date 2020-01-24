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46-летний слесарь получил ожоги из-за вспышки газа в техническом колодце

24.01.2020 18:09 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники «Минскводоканала» проводили ремонтные работы в техническом колодце, когда из открытого вентиля пошел газ. Ремонтники выбрались на поверхность, а позже слесарь решил проверить обстановку и наклонился над колодцем — газ воспламенился. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

24 января в 13.25 медики из приемного отделения больницы скорой медицинской помощи сообщили МЧС, что к ним поступил мужчина с ожогами.

По предварительной версии, около 13.00 сотрудники «Минскводоканала» спустились в технический колодец для проведения ремонтных работ. Был открыт вентиль, через который пошел газ, предположительно метан. Ремонтники выбрались на поверхность и стали ждать, пока газ выветрится. Через некоторое время 46-летний слесарь аварийно-ремонтных работ решил проверить наличие газа и наклонился над колодцем. В этот момент произошло воспламенение газа.

Мужчина с ожогами был госпитализирован.

Причина происшествия устанавливается.

 
 
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Сотрудники «Минскводоканала» проводили ремонтные работы в техническом колодце, когда из открытого вентиля пошел газ. Ремонтники выбрались на поверхность, а позже...
 
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