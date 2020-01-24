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При стрельбе в немецкой общине Рот-ам-Зе погибли шесть человек

24.01.2020 18:20 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт. Погибли шесть человек, еще двое получили ранения, сообщается на странице местного отделения полиции в Twitter.


Фото: Reuters

«Это семейная драма, есть несколько убитых и раненых, точно количество пока не можем сказать», — заявили в полиции земли Баден-Вюртемберг.

Подозреваемый был задержан. Нет никаких признаков того, что у него были сообщники, сообщили в полиции.

По данным Focus Online, жертвами стрельбы стали шесть человек. Эту информацию подтверждает источник агентства DPA. Bild пишет, что погибшие — члены семьи стрелка. Позже в полиции подтвердили, что погибли шесть человек, еще двое ранены.

«По предварительной информации, предоставленной правоохранительными органами Баден-Вюртемберга, пострадавших среди граждан России нет», — сообщили РБК в Генеральном консульстве России во Франкфурте-на-Майне.

В октябре прошлого года неизвестные открыли стрельбу рядом с синагогой в немецком городе Галле. Погибли два человека. У нападавших было автоматическое оружие, СМИ писали, что они бросили гранату на расположенное рядом с синагогой кладбище, а затем скрылись с места происшествия на автомобиле. Одним из злоумышленников, по данным Spiegel, оказался 27-летний житель Саксонии по имени Стефан. По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, стрелок был правым радикалом, до нападения на синагогу он не попадал в поле зрения полиции.

 
 
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По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт. Погибли шесть человек, еще двое получили ранения.
 
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