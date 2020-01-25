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О массовой драке рядом с магазином Санта (Монтана) сообщают очевидцы
25.01.2020 06:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Информации мало, сообщают о том, что в драке принимало участие якобы около 10 человек, началась она в магазине, а затем продолжилась на улице. Причины неизвестны. Всех положил ОМОН, на месте происшествия работают медики и милиция.
В результате драки есть потерпевшие.
Официальная информация пока недоступна. Мы будем следить за ситуацией.
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Информации мало, сообщают о том, что в драке принимало участие якобы около 10 человек, началась она в магазине, а затем продолжилась на улице. Причины неизвестны....
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