О массовой драке рядом с магазином Санта (Монтана) сообщают очевидцы

Источник материала: Виртуальный Брест

Информации мало, сообщают о том, что в драке принимало участие якобы около 10 человек, началась она в магазине, а затем продолжилась на улице. Причины неизвестны. Всех положил ОМОН, на месте происшествия работают медики и милиция.





В результате драки есть потерпевшие.





Официальная информация пока недоступна. Мы будем следить за ситуацией.



