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О массовой драке рядом с магазином Санта (Монтана) сообщают очевидцы

25.01.2020 06:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Информации мало, сообщают о том, что в драке принимало участие якобы около 10 человек, началась она в магазине, а затем продолжилась на улице. Причины неизвестны. Всех положил ОМОН, на месте происшествия работают медики и милиция.

О массовой драке рядом с магазином Санта (Монтана) сообщают очевидцы

В результате драки есть потерпевшие.

О массовой драке рядом с магазином Санта (Монтана) сообщают очевидцы

Официальная информация пока недоступна. Мы будем следить за ситуацией.

О массовой драке рядом с магазином Санта (Монтана) сообщают очевидцы

 
 
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  Информации мало, сообщают о том, что в драке принимало участие якобы около 10 человек, началась она в магазине, а затем продолжилась на улице. Причины неизвестны....
 
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