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В Островецком районе мужчина «изгонял бесов» и поджег дом: и «экзорцист», и его брат в больнице
Источник материала: Tut.by
21 января в деревне Чернишки Островецкого района горел частный дом. В больницу с термическими ожогами были доставлены два брата. В милиции региона
Вечером 21 января в 20.27 в МЧС сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Чернишки Островецкого района. Пожар уничтожил кровлю, повредил перекрытие, стену и имущество в доме. Два человека попали в больницу с термическими ожогами, рассказывали в
24 января в милиции сообщили о причинах пожара, в котором пострадали двое братьев 49 и 53 лет.
По предварительной информации, старший брат в одной из комнат дома облил пол, потолок мебель и стены бензином и моторным маслом, после чего совершил поджог.
— Свои действия он объяснил тем, что на фоне прекращения употребления спиртных напитков он стал слышать голоса, призывавшие его не только бороться с присутствующей в помещении нечистой силой, но и подсказавшие, как это сделать, — рассказали в милиции.
Поведению «экзорциста» дана правовая оценка. По какой статье административного или уголовного кодекса квалифицировали попытку «изгнания бесов» — не сообщается.
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- Свои действия он объяснил тем, что на фоне прекращения употребления спиртных напитков он стал слышать голоса, призывавшие его не только бороться c нечистой силой,...
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