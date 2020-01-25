В Пинске мужчина с ножом ограбил магазин: потом сказал, что им овладело желание

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинский ГОВД поступило сообщение от сотрудника одного из городских магазинов о том, что мужчина, угрожая ножом, похитил спиртные напитки.





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На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

фото старшего инспектора ГИОС Пинского ГОВД Александра Костюкевича

Правоохранители установили, что фигурант, находясь в торговом зале магазина, схватил бутылки с горячительным напитком и минеральной водой, а затем попытался скрыться. Охранник принял меры для того, чтобы задержать мужчину. Однако последний, угрожая сотруднику магазина ножом, выбежал из здания. После чего, работник позвонил в милицию и подробно описал приметы неизвестного и направление, в котором тот скрылся.

По горячим следам милиционеры задержали мужчину во дворе многоэтажного дома через дорогу от места происшествия. Сотрудники уголовного розыска установили личность. Им оказался неработающий местный житель, 1981 года рождения.

Пинчанин пояснил, что им овладело желание выпить, поэтому решил «сходить» в магазин, а нож взял для устрашения.

Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта.

Чтобы избежать грабежей и краж в торговых объектах необходимо соблюдать следующие правила: - на окнах и дверях не должно быть больших ширм, плакатов, занавесок и прочих заслонов, которые мешают увидеть происходящее снаружи; - кассы должны быть хорошо освещены, а прилавки - оборудованы «тревожной кнопкой»; - помещение необходимо оборудовать камерами видеонаблюдения; - подсчет наличных денежных средств следует проводить в безопасном месте, недоступном для посторонних; - территория вокруг здания должна быть хорошо освещена, а вблизи выходов следует избежать нахождения лишних предметов или кустов, где можно спрятаться.