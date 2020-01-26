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На Сахалине около 600 рыбаков оказались отрезаны от берега на льдине

26.01.2020 08:46 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около 600 рыбаков у побережья в заливе Мордвинова на Сахалине оказались отрезанными от берега на отколовшейся льдине. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В результате начавшегося отлива и отжимного ветра у побережья в заливе Мордвинова в 20 м от берега образовалась трещина [во льду] до 10 м шириной. По предварительным данным, отрезанными от берега остались около 600 рыбаков», — сказали в пресс-службе.

На место незамедлительно прибыли 20 спасателей с 16 единицами техники, в том числе от МЧС 15 человек и 10 единиц техники. На месте происшествия организовали переправу с помощью лодок. Работает судно на воздушной подушке «Хивус-10».

Кроме того, на случай необходимости подготовлен к вылету вертолет Ми-8 Хабаровского МЧС России.

 
 
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Около 600 рыбаков у побережья в заливе Мордвинова на Сахалине оказались отрезанными от берега на отколовшейся льдине. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в...
 
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