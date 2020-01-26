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В Пинске ищут свидетелей недавнего лобового столкновения легковушки и большегруза
26.01.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Свидетелей происшествия просят обращаться в Пинский РОВД по телефонам 102 либо +375 (25) 607-35-48.
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