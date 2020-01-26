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В Пинске ищут свидетелей недавнего лобового столкновения легковушки и большегруза

26.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске ищут свидетелей недавнего лобового столкновения легковушки и большегруза
ОГАИ Пинского РОВД проводится проверка по факту ДТП, произошедшего около 8 часов 15 минут 10 января 2020 года на автодороге Р-6 «Ивацевичи – Пинск – Столин» в д. Галево, в результате которого водитель автомобиля «Ниссан Примера» (р.з. Т172КО51 rus) не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовым тягачом «DAF XF 105.460» (р.з. Е934НН67 rus).

Свидетелей происшествия просят обращаться в Пинский РОВД по телефонам 102 либо +375 (25) 607-35-48.

 
 
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> ОГАИ Пинского РОВД проводится проверка по факту ДТП, произошедшего около 8 часов 15 минут 10 января 2020 года на автодороге Р-6 «Ивацевичи – Пинск – Столин» в д....
 
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