При пожаре в многоэтажке в Витебске погибли мужчина и женщина

Источник материала: Tut.by

Пожар произошел почти в полночь 25 января в одной из квартир на восьмом этаже 9-этажного дома на улице Чкалова в Витебске. Погибли женщина и ее сожитель, сообщает МЧС.





В квартире проживали 48-летняя женщина и ее 41-летний сожитель.

В горящей кухне на полу спасатели нашли мужчину без сознания. А в коридоре на полу лежала хозяйка квартиры. Пострадавших передали медикам. Однако они констатировали смерть обоих.

В квартире закопчены стены, потолок, на кухне повреждена мебель.

Рассматривается версия пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.