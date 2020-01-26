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При пожаре в многоэтажке в Витебске погибли мужчина и женщина
Источник материала: Tut.by
Пожар произошел почти в полночь 25 января в одной из квартир на восьмом этаже 9-этажного дома на улице Чкалова в Витебске. Погибли женщина и ее сожитель,
В квартире проживали 48-летняя женщина и ее 41-летний сожитель.
В горящей кухне на полу спасатели нашли мужчину без сознания. А в коридоре на полу лежала хозяйка квартиры. Пострадавших передали медикам. Однако они констатировали смерть обоих.
В квартире закопчены стены, потолок, на кухне повреждена мебель.
Рассматривается версия пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
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Пожар произошел почти в полночь 25 января в одной из квартир на восьмом этаже 9-этажного дома на улице Чкалова в Витебске.
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