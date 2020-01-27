Лидские спасатели о поиске в Ивьевском районе жителя Гродно: «Прочесали всю Гавью. Результата нет»

Источник материала: Ивьевский край

История берет свое начало 20 января: гродненец 1987 года рождения около восьми часов вечера находился у реки Гавья возле деревни Залейки (Ивьевский район).

По одной из версий, молодой мужчина решил искупаться, по другой – упал в воду из-за провалившейся под ногами земли. Как бы там ни было, но с того вечера его никто не видел. Оперативно-розыскные мероприятия начались уже на следующий день. Участие в них приняли и лидские спасатели, рассказывает «Лидская газета».

-На место мы прибыли с утра, – рассказал «Лидской газете» начальник Лидской спасательной станции Виталий Захватович. – Работали втроем до четырех вечера: я, водолаз Ярослав Янушкевич и водитель-моторист Иосиф Дубровник. Температура воды была всего четыре градуса выше нуля, воздуха – +1°C, поэтому мы систематически сменяли друг друга: нахождение под водой более часа могло привести к переохлаждению организма. Осложнялись поиски и плохой видимостью под водой: до метра и менее. Тем не менее, в радиусе указанного места происшествия в первый день нами было обследовано около двух километров дна реки Гавья, часть Немана. На следующий день к поискам подключились коллеги из Гродно. Поисковые мероприятия велись в том числе с применением специального современного прибора, так называемого эхолокатора, который показывает в мутной воде структуру подводной части дна. Но увы…

На 23 января усилиями трех групп водолазов-спасателей Гродненской областной организации ОСВОД было обследовано 25 километров водной и подводной части рек Гавья и Неман. К сожалению, тело жителя Гродно так и не было найдено.

Есть предположение, что мужчине все-таки удалось выбраться на берег. Завтра на поиски пропавшего и прочесывания берегов Гавьи и Немана прибудет поисково-спасательный отряд «Ангел», – добавил Виталий Захватович.



