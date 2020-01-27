ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидские спасатели о поиске в Ивьевском районе жителя Гродно: «Прочесали всю Гавью. Результата нет»

27.01.2020 — ЧП | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

История берет свое начало 20 января: гродненец 1987 года рождения около восьми часов вечера находился у реки Гавья возле деревни Залейки (Ивьевский район). 

По одной из версий, молодой мужчина решил искупаться, по другой – упал в воду из-за провалившейся под ногами земли. Как бы там ни было, но с того вечера его никто не видел. Оперативно-розыскные мероприятия начались уже на следующий день. Участие в них приняли и лидские спасатели, рассказывает «Лидская газета».
-На место мы прибыли с утра, – рассказал «Лидской газете» начальник Лидской спасательной станции Виталий Захватович. – Работали втроем до четырех вечера: я, водолаз Ярослав Янушкевич и водитель-моторист Иосиф Дубровник. Температура воды была всего четыре градуса выше нуля, воздуха – +1°C, поэтому мы систематически сменяли друг друга: нахождение под водой более часа могло привести к переохлаждению организма. Осложнялись поиски и плохой видимостью под водой: до метра и менее. Тем не менее, в радиусе указанного места происшествия в первый день нами было обследовано около двух километров дна реки Гавья, часть Немана. На следующий день к поискам подключились коллеги из Гродно. Поисковые мероприятия велись в том числе с применением специального современного прибора, так называемого эхолокатора, который показывает в мутной воде структуру подводной части дна. Но увы…
На 23 января усилиями трех групп водолазов-спасателей Гродненской областной организации ОСВОД было обследовано 25 километров водной и подводной части рек Гавья и Неман. К сожалению, тело жителя Гродно так и не было найдено.
Есть предположение, что мужчине все-таки удалось выбраться на берег. Завтра на поиски пропавшего и прочесывания берегов Гавьи и Немана прибудет поисково-спасательный отряд «Ангел», – добавил Виталий Захватович.

Лидские спасатели о поиске в Ивьевском районе жителя Гродно: «Прочесали всю Гавью. Результата нет»

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 123
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
История берет свое начало 20 января: гродненец 1987 года рождения около восьми часов вечера находился у реки Гавья возле деревни Залейки (Ивьевский район).  По...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Курение в постели стало причиной двух пожаров в Пинске на прошлой неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика