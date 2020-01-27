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ДТП в центре Вороново

27.01.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ДТП в центре Вороново

26 января около 22.00 в Вороново по улице Юбилейной произошло ДТП. Женщина, пересекавшая проезжую часть всего в 10 метрах от пешеходного перехода, ударилась в боковую часть проезжавшего автомобиля «Фольксваген». Пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. С ушибами лица женщину доставили в больницу, а после оказания необходимой медицинской помощи она была отпущена домой.

По данному факту ОГАИ проводит проверку.

Соб. инф.

Фото носит иллюстративный характер.

 
 
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26 января около 22.00 в Вороново по улице Юбилейной произошло ДТП. Женщина, пересекавшая проезжую часть всего в 10 метрах от пешеходного перехода, ударилась в боковую...
 
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