ДТП в центре Вороново

Источник материала: Вороновская газета





26 января около 22.00 в Вороново по улице Юбилейной произошло ДТП. Женщина, пересекавшая проезжую часть всего в 10 метрах от пешеходного перехода, ударилась в боковую часть проезжавшего автомобиля «Фольксваген». Пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. С ушибами лица женщину доставили в больницу, а после оказания необходимой медицинской помощи она была отпущена домой.

По данному факту ОГАИ проводит проверку.

Соб. инф.

Фото носит иллюстративный характер.