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ДТП в центре Вороново
27.01.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
26 января около 22.00 в Вороново по улице Юбилейной произошло ДТП. Женщина, пересекавшая проезжую часть всего в 10 метрах от пешеходного перехода, ударилась в боковую часть проезжавшего автомобиля «Фольксваген». Пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. С ушибами лица женщину доставили в больницу, а после оказания необходимой медицинской помощи она была отпущена домой.
По данному факту ОГАИ проводит проверку.
Соб. инф.
Фото носит иллюстративный характер.
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26 января около 22.00 в Вороново по улице Юбилейной произошло ДТП. Женщина, пересекавшая проезжую часть всего в 10 метрах от пешеходного перехода, ударилась в боковую...
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