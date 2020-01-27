В Иране пассажирский самолет выкатился за пределы аэропорта при посадке

Источник материала: Tut.by

В аэропорту иранского города Махшахр самолет McDonnell Douglas MD-80 авиакомпании Caspian Airlines слишком поздно зашел на посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Его вынесло на дорогу за пределами аэропорта. На борту находились 135 человек, никто из них не пострадал. Последствия происшествия сняли на видео очевидцы.