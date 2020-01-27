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В Афганистане разбился пассажирский самолет. На борту было 83 человека

27.01.2020 13:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самолет афганских авиалиний потерпел в понедельник крушение в провинции Газни. Об этом сообщило агентство Ariana News. Судьба пассажиров и экипажа была неизвестна.


Фото: Reuters

Как сообщают местные СМИ, самолет упал и загорелся на территории, контролируемой талибами. На его борту находились 83 человека.

О судьбе пассажиров и экипажа пока ничего неизвестно.

 
 
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Как сообщают местные СМИ, самолет упал и загорелся на территории, контролируемой талибами. На его борту находились 83 человека.
 
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