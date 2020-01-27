В Афганистане разбился пассажирский самолет. На борту было 83 человека

Источник материала: Tut.by

Самолет афганских авиалиний потерпел в понедельник крушение в провинции Газни. Об этом сообщило агентство Ariana News . Судьба пассажиров и экипажа была неизвестна.



Фото: Reuters

Как сообщают местные СМИ, самолет упал и загорелся на территории, контролируемой талибами. На его борту находились 83 человека.

О судьбе пассажиров и экипажа пока ничего неизвестно.