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Гендиректор Жабинковского сахарного завода пропал. Скорее всего, он задержан

27.01.2020 11:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На предприятиях журналисту агентства Sputnik сообщили, что их руководители отсутствуют на своих рабочих местах. В Комитете государственной безопасности Беларуси не прокомментировали информацию ряда СМИ о задержании руководителей двух белорусских сахарных заводов.

Гендиректор Жабинковского сахарного завода пропал. Скорее всего, он задержан

На минувших выходных в ряде изданий появилась информация о том, что силовики на борту самолета, который развернули в небе над Вроцлавом и вернули в Гродно, произвели задержание гендиректора Жабинсковского сахарного завода Виктора Миронова и гендиректора ОАО "Городейский сахарный комбинат" Михаила Криштаповича.

Гендиректор Жабинковского сахарного завода пропал. Скорее всего, он задержан

"КГБ не комментирует данную информацию", - заявили Sputnik в понедельник в Комитете государственной безопасности.

Также нет официальной информации от других правоохранительных ведомств, которые могут производить задержание.

В свою очередь на данных предприятиях сообщили Sputnik, что эти руководители отсутствуют на рабочих местах.

"Михаила Васильевича (Михаила Криштаповича - Sputnik) в настоящее время нет на рабочем месте", - сообщили Sputnik в понедельник в приемной гендиректора Городейского сахарного комбината.

Там сообщили, что "с 23 января он находится в отпуске". На предприятии не стали комментировать информацию ряда СМИ о том, что он задержан.

В свою очередь в приемной гендиректора Жабинсковского сахарного завода также отказались комментировать сообщения ряда изданий о задержании их гендиректора, однако уточнили, что в настоящее время он отсутствует на рабочем месте. На вопрос агентства Sputnik о причинах его отсутствия на предприятии сказали, что не располагают этой информацией.

 
Теги: Гродно
 
 
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  На предприятиях журналисту агентства Sputnik сообщили, что их руководители отсутствуют на своих рабочих местах. В Комитете государственной безопасности Беларуси...
 
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