Источник материала: Виртуальный Брест

Столинским РОВД разыскивается без вести пропавшая 16-летняя НОВАК Александра Александровна, жительница деревни Осовцы. В субботу, 26 января, она ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно. По информации оперативников, девушка может находиться в Гомельской области.

Приметы: на вид 15-17 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темного цвета, средней длины, прямые. Глаза карие.

Была одета: темно-серая куртка до пояса, джинсы черного цвета, черные кроссовки.

Ранее из дома неоднократно уходила.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Александры, сообщите по телефонам:

8 01655 24381

8 029 5249264

102