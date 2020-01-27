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Столинским РОВД разыскивается без вести пропавшая 16-летняя НОВАК Александра Александровна

27.01.2020 15:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Столинским РОВД разыскивается без вести пропавшая 16-летняя НОВАК Александра Александровна, жительница деревни Осовцы. В субботу, 26 января, она ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно. По информации оперативников, девушка может находиться в Гомельской области.

Столинским РОВД разыскивается без вести пропавшая 16-летняя НОВАК Александра Александровна

Приметы: на вид 15-17 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темного цвета, средней длины, прямые. Глаза карие.

Была одета: темно-серая куртка до пояса, джинсы черного цвета, черные кроссовки.

Ранее из дома неоднократно уходила.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Александры, сообщите по телефонам:
8 01655 24381
8 029 5249264
102

 
 
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  Столинским РОВД разыскивается без вести пропавшая 16-летняя НОВАК Александра Александровна, жительница деревни Осовцы. В субботу, 26 января, она ушла из дома и до...
 
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