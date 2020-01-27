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Столинским РОВД разыскивается без вести пропавшая 16-летняя НОВАК Александра Александровна
27.01.2020 15:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Столинским РОВД
Приметы: на вид 15-17 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темного цвета, средней длины, прямые. Глаза карие.
Была одета: темно-серая куртка до пояса, джинсы черного цвета, черные кроссовки.
Ранее из дома неоднократно уходила.
Если вам что-нибудь известно о местонахождении Александры, сообщите по телефонам:
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